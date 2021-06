Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego na piętnastym miejscu w kraju, w XV Rankingu Wydziałów Prawa. Ranking tworzy Dziennik Gazeta Prawna, a nasz wydział uczestnicy w nim po raz drugi.

Z oceny zadowolona jest dziekan Wydziału Prawa i Administracji. – Analiza wyników i metodologii rankingu wskazuje, że jako bardzo młody Wydział mamy już pozytywną ocenę i przyzwoite miejsce pośród innych wydziałów prawa w Polsce. Cieszy zwłaszcza ocena warunków i efektów kształcenia studentów na WPiA UZ wskazująca na to, że nasi absolwenci są dobrze przygotowani do dalszej drogi kariery zawodowej i mogą konkurować na rynku pracy z absolwentami innych, dużo starszych i zasłużonych Uczelni. Jest jeszcze wiele do zrobienia w kwestii punktacji w odniesieniu do kadry naukowej, ale tu nieco niższy wynik ma związek z etapem rozwoju na jakim jest Wydział. Trzeba mocno podkreślić, że mamy spory potencjał, jednak niektóre z kryteriów oceny przyjęte w XV Rankingu (np. punktowanie prawa do doktoryzowania, nadawania stopniu naukowych, pozyskiwania grantów) nie mogą być w pełni zastosowane do naszego Wydziału. Nasza historia dopiero się bowiem zaczyna – powiedziała prof. Hanna Paluszkiewicz

Dodajmy, że wydział na naszej uczelni funkcjonuje od 2014 roku. Pierwszych absolwentów wydziału Uniwersytet Zielonogórski doczekał się 5 lat później. Dziś kształci się tu 863 studentów (558 na studiach stacjonarnych i 305 na studiach niestacjonarnych) i pracuje 14 profesorów oraz doktorów habilitowanych, a także 33 adiunktów.

Wśród uczelni publicznych triumfował Uniwersytet Jagielloński.