Już od października ponad sto osób rozpocznie studia psychologiczne na Uniwersytecie Zielonogórskim. O każde z miejsc walczyły trzy osoby. Komu się udało dostać, ten będzie mógł wybrać jedną z trzech specjalizacji – psychologię kliniczną, edukacyjną oraz organizacji i zarządzania.

Co ciekawe zawód psychologa cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko w naszej uczelni. Co wabi młodych do podjęcia właśnie takiej ścieżki zawodowej? Mówi prof. Iwona Grzegorzewska z Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Po pierwsze to bardzo ciekawy zawód. Daje dużo możliwości. Także pod względem późniejszego zatrudnienia. Można pracować z problemami ludzkimi, biznesie, strefie HR. Studia psychologiczne dają również bardzo dobrą organizację względem samego siebie. I samorozwoju.

Umiejętności zdobyte podczas studiów psychologicznych przydadzą się więc w każdej pracy. Zwłaszcza pod kątem współpracy z innymi osobami. Profesor Grzegorzewska, na antenie Radia Index, obaliła także mit zwierzeń na kozetce.

Absolwenci psychologii oprócz tego, że mogą pomagać innym w pokonaniu ich zaburzeń i problemów, to mogą także pracować w zakładach pracy. Przy rekrutacji, doskonaleniu firm, organizacji pracy. Swoją wiedzę mogą wykorzystać również w pracy z artystami i sportowcami.

Bo to właśnie jego prywatny psycholog pomagał mu w opanowaniu stresu i wyobrażeniu sobie skoku. Walory studiów psychologicznych były tematem wtorkowej odsłony audycji „Uzetobranie – poznaj Uniwersytet Zielonogórski”. O tym co się dzieje na uczelni rozmawiamy codziennie o 10 i 13.