To był prawie idealny weekend. Prawie, bo po zwycięstwach siatkarzy AZS-u i koszykarzy Zastalu w ich ślady nie poszli futsaliści Eko-Polu AZS UZ. Akademicy na inaugurację II ligi przegrali nieoczekiwanie z ASPIS-em Gubin 6:8 (4:3).

Zielonogórzanie uchodzą za faworyta lubuskiej II ligi, który przed tygodniem aspiracje potwierdził, zgarniając w uwerturze do ligowego sezonu Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim, wygrywając finałowe spotkanie z Urzędem Gminy Krosno Odrzańskie. Wcześniej, w półfinałowym turnieju akademicy wygrali u siebie m.in. z gubinianami 10:3.

Ligowy mecz z ASPIS-em też zaczęli bardzo dobrze, bo już w 3. minucie prowadzili po golu Kacpra Rysia. Minutę później było 2:0 po trafieniu Łukasza Hanca. Gdy na półmetku pierwszej części gry AZS prowadził 4:1 nic, nie zapowiadało kłopotów.

Potem stwierdziliśmy chyba, że wygraliśmy ten mecz. Nie wiem, może tę ligę już wygraliśmy w głowach. Stwierdziliśmy, że po co sobie przekazywać informacje na boisku. Odpuściliśmy sobie i brawa dla zespołu z Gubina, który zasłużenie wygrał. Maciej Dudek, trener Eko-Polu AZS UZ

Do przerwy akademicy prowadzili 4:3, ale chwilę po zmianie stron to gubinianie prowadzili 5:4. I to AZS stał się zespołem goniącym. Jeszcze w 35 min. do stanu 6:6 doprowadził Patryk Jaśkiewicz, ale dwa decydujące ciosy zadali goście i to oni cieszyli się ze zwycięstwa na inaugurację rozgrywek.

Podsumowanie weekendu w wykonaniu naszych ligowców poniżej:

KOSZYKÓWKA

niedziela: liga VTB, Parma Perm – Zastal Enea BC Zielona Góra 79:85 (20:24; 21:23; 21:22; 17:16)

SIATKÓWKA

sobota: 12. kolejka II ligi, Ikar Legnica – AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego 0:3 (26:28; 22:25; 24:26)

FUTSAL

niedziela: 1. kolejka lubuskiej II ligi, Eko-Pol AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego – Fundacja FC ASPIS Gubin 6:8 (4:3), bramki dla AZS: Ryś, Hanc, Turowski, Gronostaj – dwie, Jaśkiewicz)