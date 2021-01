Prof. Bogumiła Burda z Instytutu Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych. Nadał go prezydent Andrzej Duda.

Prof. Bogumiła Burda kieruje na uczelni Zakładem Dydaktyki Historii. Zajmuje się metodami i środkami uczenia się oraz nauczania historii. Jest współautorką podręczników szkolnych do nauczania tego przedmiotu. Zajmuje się również dziejami szkolnictwa na Śląsku, w Rzeczpospolitej i na pograniczu polsko-niemieckim od XVI do XX wieku. Kierowała projektem badawczym „Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji”, realizowanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Promuje wprowadzanie regionalizmu do programu nauczania historii.

Pani profesor jest również aktywną działaczką społeczną. Należy do Wojewódzkiej Rady Kobiet, klubu Kiwanis Zielona Góra, jest prezeską Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Nerka” i prezeską zielonogórskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.