Już 7 października wznawiamy zajęcia dla dzieci i rozpoczynamy Nabór do Grupy Krav Maga Junior w Świebodzinie na rok 2020/21 Trening Organizacyjny ( na którym trenujemy) Start - 07.10.2020 ( środa) Godzina - 18:30 - 19:30 Miejsce - Sala Centrum Kettlebell Świebodzin ul. Jeziorowa 8 Krav Maga Junior to zajęcia samoobrony i treningu ogólnorozwojowego skierowanego do dzieci i młodzieży od 8 do 15 lat. Krav Maga Junior czyli samoobrona dla dzieci jest to program mający na celu zwiększenie bezpieczeń...