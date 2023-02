AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego to nie tylko sekcje ligowe, ale również uczelniane. W programie Szatnia Akademików prezentujemy również te drugie. Na uczelni działa sekcja capoeiry, którą prowadzi Marek Janiak.

Studenci spotykają się w soboty o 11:00 w salce przy ul. Podgórnej. Zajęcia są skrojone na miarę tych początkujących i bardziej zaawansowanych. A sama capoeira? Czy to bardziej taniec, czy sztuka walki? Marek Janiak uważa, że jedno i drugie.

Zależy, kto jak to traktuje. Pokazy są przedstawiane są jako taniec, ale na pewno jest to sztuka walki, choć ja bym do tego nie ograniczał, traktuję to jako całą kulturę afrobrazylijską, niosącą wiele elementów.