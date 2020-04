Jeśli zauważysz u siebie niepokojące objawy takie jak suchy kaszel, zmęczenie i gorączkę, warto skorzystać z serwisu internetowego www.covid-monitor.org. Portal przeznaczony jest dla osób z objawami sugerującymi zakażenie wirusem COVID-19. Nie wychodząc z domu i bez narażania innych, korzystając ze strony internetowej możemy bezpiecznie dokonać samooceny własnego zdrowia.

Portal powstał dzięki współpracy pracowników naukowym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz przy udziale prof. dr hab. Krzysztofa Korzeniewskiego – podróżnika i znawcy chorób zakaźnych, kierownika Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

O wkładzie zielonogórskich specjalistów związanych z Wydziałem Fizyki i Astronomii UZ

w zakresie programowania i analizy danych opowiedział w rozmowie z Radiem Index dr Sebastian Żurek.

„Za pomysł w pełni odpowiedzialny jest prof. Przemysław Guzik, mój kolega i kolega prof. Jarosława Piskorskiego, który pracuje na Uniwersytecie Zielonogórskim w Instytucie Fizyki. Z prof. Przemysławem Guzikiem od lat prowadzimy badanie związane z zastosowaniem metod fizyki do różnych problemów pojawiających się w medycynie.dr Sebastian Żurek

Portal covid-monitor.org to efekt pracy „ludzi dobrej woli”, a korzystanie z niego jest bezpłatne. W oparciu o anonimowy zestaw pytań przypominających wywiad lekarski on-line, każdy może otrzymać poradę zarówno osoba z objawami choroby jak i pracownik służby zdrowia.

To jest jeden istotny filar tego pomysłu. Jest to narzędzie, którym pacjent nie wychodząc z domu może w prosty sposób na fundamentalne pytanie otrzymać odpowiedzi za pomocą bardzo krótkiego formularza. Natomiast celem tego projektu jest danie wsparcia pracownikom służby zdrowia, którzy mają bezpośredni kontakt z chorymi osobami, często w tym pierwszym etapie walki informacje o sposobie postępowania nie zawsze były jasne. To narzędzie pozwala tym osobom, którzy badają pacjentów uzyskać w sposób jasny prostą treść mówiącą, co należy zrobić, gdzie się zgłosić, w jaki sposób należy z pacjentem postąpić. To wszystko odbywa się w ramach algorytmów, które są zalecane przez Ministerstwo Zdrowiadr Sebastian Żurek

Oprócz wspomnianych możliwości serwis oferuje także wiele cennych informacji: adresy jednostek medycznych w całym kraju czy aktualnie obowiązujące zarządzenia jak chronić się przed zakażeniem koronawirusem.

Jedną z bardzo ważnych cech tego portalu to jest to, że staramy się najważniejsze informacje zmieścić w jednym miejscu. Teraz jednym z groźniejszych zjawisk jest pewien chaos informacyjny. To co staramy się zrobić sami i z partnerami projektu, którzy nas wspierają, to jest zebranie wszystkich danych w jednym miejscu. Jedną z najważniejszych informacji, to są adresy szpitali i dane inspekcji sanitarnych.dr Sebastian Żurek

Serwis internetowy www.covid-monitor.org oprócz zweryfikowania stanu zdrowia pacjenta, również pozwala na prowadzenie prac badawczych, których wyniki będą wykorzystywane w celach naukowych. Dane udostępnione w formularzu trafią w posiadanie Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i będą służyć wyłącznie celom naukowym, a nie komercyjnym.

Osoba, która podda się badaniu może pozostawić informacje takie jak kod pocztowy i miejsce zamieszkania, i to będzie pozwalało nam zastanowić się i popatrzeć w późniejszej perspektywie, jak na przykład ten wirus propagował w kraju, czy były jakieś powiaty, miejsca, gdzie ten wirus był bardziej lub mniej intensywny, czy było w tych miejscach coś specyficznego.dr Sebastian Żurek

Pamiętajmy, że to jest historia, która dzieje się teraz. Natomiast to zagrożenie epidemiologiczne będzie pozostawało już nie tylko w kontekście tej choroby tu i teraz, ale również w dalszej przyszłości. My chcemy tą wiedzę i zebrane informacje wykorzystać, żeby wiedzieć jak sobie radzić w przyszłości.dr Sebastian Żurek

Serwis internetowy wspiera również charytatywną akcję koronazglowy.pl, inicjatywę międzynarodowego stowarzyszenia studentów medycyny, której celem jest zbiórka potrzebnych środków bezpieczeństwa (masek, płynów dezynfekujących, rękawic) dla szpitali i innych jednostek medycznych. Do akcji koronazgłowy.pl mogą się przyłączyć zarówno osoby prywatne jak i instytucje.

Więcej informacji na temat serwisu www.covid-monitor.org. możecie wysłuchać w całej rozmowie z dr Sebastianem Żurkiem z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.