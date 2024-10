Uniwersytet Zielonogórski włącza się bardzo aktywnie w obchody jubileuszu 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej. Już niebawem, bo w dniach 25-26 października, w naszym mieście odbędzie się szereg bardzo atrakcyjnych wydarzeń, które mają podkreślić rolę UE w rozwoju naszego kraju.

Nasza uczelnia jako jedna z czterech w Polsce aktywnie uczestniczy w tym jubileuszu oraz w propagowaniu idei europejskiej. Małgorzata Ratajczak Gulba, kierownik biura promocji UZ, opowiada nam o ofercie skierowanej do młodzieży.

25 października to oferta skierowana do naszych uczniów. Będzie debata oxfordzka. Będziemy przekonywać eurosceptyków. Będzie także symulacja obrad Parlamentu Europejskiego. Młodzież będzie w to bardzo mocno zaangażowana.