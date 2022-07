Zajęcia praktyczne i wykłady z zakresu nowoczesnego magazynowania energii, wizyta w zielonogórskiej firmie Ekoenergetyka – to tylko niektóre z punktów kilkudniowej wizyty studentów z Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego Cottbus-Senftenberg.

Pięcioro żaków przyjechało do Zielonej Góry. W jakim celu? Aby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu efektywności energetycznej.

Marta Gotrych – koordynator projektu „Nowoczesne metody magazynowania energii” – w rozmowie z Radiem Index przyznała, że studenci mieli bardzo treściwie wypełniony czas na naszej uczelni.

Jednym ze studentów, który odwiedził mury Uniwersytetu Zielonogórskiego, był Amit z Indii. Jak nam powiedział, był zachwycony naszym miastem.

Jestem podekscytowany tym, że mogłem tu spędzić czas. Byłem w Zielonej Górze przez kilka dni i widzę, jaki postęp zrobiło to miasto. To niesamowite i imponujące. Studiuje na co dzień w Cottbus, więc mogę porównać dziś podobieństwa i różnice. Byłem tu kilka dni, mogłem więc poznać kilka podstawowych zwrotów.