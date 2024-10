To już w najbliższy weekend. Zielona Góra będzie mocno w europejskim klimacie, a to przez zbliżające się obchody 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Tak jak wspominaliśmy, w te wydarzenia angażuje się Uniwersytet Zielonogórski. Przygotowano szereg ciekawych europejskich eventów. Zdaniem prof. Justyny Patalas-Maliszrwskiej, prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UZ taka bliskość z Unią Europejską jest istotna dla kształcenia.

Wszystko zacznie się już w piątek w Zatoniu. Nasza uczelnia podpisze umowę o współpracy z niemieckimi szkołami wyższymi. – Dla nas taka współpraca z zachodnimi sąsiadami jest bardzo ważna – dodaje pani profesor.