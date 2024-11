Jak może współpracować nauka z biznesem? Jedną z możliwości jest program „doktorat wdrożeniowy”, w myśl którego doktorant rozwija się zawodowo w ramach przedsiębiorstwa, w którym jest zatrudniony, a jednocześnie także naukowo w ramach uczelni.

Słuchaczem szkoły doktorskiej jest mgr inż. Michał Bazel, który jest zatrudniony w firmie SECO/Warwick. Praca badawcza w ramach doktoratu ma znaleźć owoce w postaci innowacji na rynku.

Mamy jeden piec wielkogabarytowy, który działa już klienta. To pierwsze uruchomienie startupu. Wiele wyzwań przed nami, żeby ten projekt udoskonalić. Pomysł jest, mam nadzieję, że za cztery lata ten produkt będzie dużo bardziej konkurencyjny.

Umowę trójstronną podpisano dziś w rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego. Opiekunem naukowym jest prof. Sławomir Kłos.

Wszyscy mówią o współpracy przemysłu z nauką, a to jest realny świat tej współpracy. My z tą firmą współpracujemy od wielu lat, ale stymulatorem był projekt, który zaczęliśmy w 2018 roku.

Z ramienia Uniwersytetu Zielonogórskiego umowę podpisała prof. Justyna Patalas-Maliszewska, prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.

Taka inicjatywa ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego “doktorat wdrożeniowy” – daje realne możliwości współpracy nauki i biznesu. Osoba pracująca w przemyśle może być doktorantem w naszej szkole doktorskiej i może kształcić się w murach naszej uczelni, w kierunku stopnia doktora.

Doktorat wdrożeniowy to kolejny etap współpracy uczelni z firmą SECO/Warwick. Niedawno otwarto Laboratorium Automatyki i Robotyki. To platforma do rozwoju firmy, która liczy, że studenci będą podejmować pracę w tym przedsiębiorstwie.

Również prowadzimy projekty badawczo-rozwojowe. Jeden z projektów był dotowany przez NCBiR, który zakończył się sukcesem. Doktorat wdrożeniowy będzie kolejną odsłoną współpracy i dalszym rozwojem bardzo ważnego dla nas produktu, który sprzedawany jest na rynkach światowych.

– mówił dr inż. Łukasz Piechowicz, dyrektor działu ds. Badań, Rozwoju Technologii i Konstrukcji firmy SECO/Warwick S. A. oddział w Świebodzinie. Więcej w materiale wideo.