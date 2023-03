Jak wygląda współpraca Uniwersytetu Zielonogórskiego z Ukrainą po wybuchu wojny? Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. Marcin Mrugalski przyznaje, że związki były silne długo przed agresją rosyjską, teraz zostały jeszcze zintensyfikowane lub zmieniony został ich kierunek.

Na uczelni pracuje też sporo wykładowców zza wschodniej granicy.

W tej chwili nie zgadzamy się, aby nasi pracownicy z wiadomych względów jeździli na Ukrainę. Z drugiej strony jest bardzo duża wola przyjazdu do nas. Zazwyczaj to są oczywiście panie. Wszystkie granty przenieśliśmy z Rosji, Białorusi na Ukrainę. Daliśmy możliwość przyjeżdżania Ukraińcom do nas, żeby mogli z nami współpracować.