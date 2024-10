W sobotę, w południe wystartuje rajd rowerowy, który Uniwersytet Zielonogórski organizuje we współpracy z AZS-em Uniwersytetu Zielonogórskiego z okazji jubileuszu 20-lecia Polski w Unii Europejskiej.

Rajd będzie swoistą grą, która będzie polegać na wspólnym przejechaniu trasy ok. 12 km i zaliczeniu wszystkich stacji. Rowerzyści przejadą przez ścieżki rowerowe sfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Stacje zostaną zlokalizowane w obiektach Uniwersytetu Zielonogórskiego – przy al. Wojska Polskiego, Licealnej, Szafrana i Wiśniowej. Obowiązują zapisy elektroniczne, które potrwają do środy, 23 października. Link do nich znajdziecie TUTAJ.

Dodajmy, że na mecie, zlokalizowanej przy Placu Bohaterów, na wszystkich uczestników czekać będą pamiątkowe medale oraz nagrody.