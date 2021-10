Takiego meczu nie powstydziliby się obserwatorzy siatkówki nawet w II lidze. W lubuskiej III lidze AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego mierzył się z A.Z. Iwaniccy Volleyem Gubin. Po tie-breaku ze zwycięstwa cieszyli się przyjezdni.

Mecz obfitował w sporo zwrotów akcji. Zaczęło się od zwycięstwa w pierwszym secie gości. Gubinianie wygrali 25:18.

Dwie kolejne partie padły łupem zielonogórzan. Drugiego seta gospodarze wygrali 25:20, a w trzecim przegrywali już 20:22, by triumfować 25:22. Oblicze tego seta odmienił skutecznym serwisem Wiktor Zasowski. Grający trener akademików przez wiele lat w II lidze występował na pozycji libero. W III lidze z powodzeniem występuje jako przyjmujący.