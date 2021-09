Jeszcze tylko do 15 września na Uniwersytecie Zielonogórskim trwa rejestracja elektroniczna niemal na wszystkie kierunki na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich (z wyjątkiem kierunku lekarskiego).

Jest to szansa dla uczniów, którzy dzisiaj otrzymali wyniki poprawkowych matur. Wolne miejsca są na wychowaniu fizycznym. Do studiowania tego kierunku zachęca dr Bartłomiej Hes z Katedry Sportu, Turystyki i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Jest to kierunek dla osób, które interesują się sportem, zdrowym stylem życia. To idealny kierunek dla czynnych sportowców. Wśród absolwentów mamy bardzo utytułowanych zawodników, ale nie tylko dla nich są te studia. Po naszych studiach ma się uprawnienia do pracy w szkole jako nauczyciel w-f. Nasi absolwenci zdobywają zatrudnienie w różnych placówkach edukacyjnych, sportowych, w ogólnie pojętej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.