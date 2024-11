Architektura to coś więcej niż rygorystyczne schematy. W swej istocie może poruszać i wywoływać różnorodne emocje – taki właśnie cel przyświecał konkursowi „Emocje w architekturze” organizowanemu przez Instytut Architektury i Urbanistyki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

O konkursie opowiada mgr inż. arch. Mirosław Strzelecki, pomysłodawca przedsięwzięcia.

Konkurs został wymyślony jako odskocznia od tego, co robimy tu na co dzień – czyli od nauki projektowania architektury. To projketowanie jest pod rygorem wymagań dydaktycznych, więc chciałem żeby studenci mieli okazję do wolnej twórczości. A architektura to emocje.