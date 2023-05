Ukończył studia inżynierskie na kierunku architektura, a obecnie studiuje na trzecim roku budownictwa kontynuując naukę na II stopniu z budownictwa. Artur Podgórski, to kolejny wyróżniony absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zainteresowania architekturą wykazywał już jako mały chłopiec budując z klocków, ustawiając je w różnych konfiguracjach. Po latach stwierdza, że nie tylko rozwija to umiejętności manualne, ale także przestrzenne.

Myślę, że tak jest. Rysunki jakie wykonujemy są tworzone w technice 2D, następnie przenosimy je do 3D. Dzięki zdobytym wcześniej umiejętnościom, potrafiłem widzieć więcej i bardziej dostrzegać detale. Widziałem jak ma wyglądać przekrój rysunku.

Praca inżynierska dotyczyła “Domu Wielopokoleniowego nad Jeziorem Wilkowskim”, a jej celem było zaprojektowanie zabudowy jednorodzinnej. Absolwent maja jest także laureatem ogólnopolskiego konkursu zespołowego “Dwa Oblicza- Jedna Przyszłość” Jednym z tematów był akademik marzeń.

We wszystkich naszych pomysłach postawilismy na marzenia. Nasz Akademik Marzeń posiadał miejsce do koszykówki, sale do modelowania 3D, pracownie modelarkie i szereg pomieszczeń, aby wykonać prace na najwżyszym poziomie. Chcieliśmy akademik zlokalizować w bliskiej odległości naszego wydziału.