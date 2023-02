Była sesja zimowa, czas na semestr letni. A ten na Uniwersytecie Zielonogórskim ruszył dokładnie 27 lutego. Wraz z nowym semestrem na uczelnię powrócili studenci. I właśnie z myślą o nich postanowiliśmy przygotować małą ściągę co, gdzie i kiedy można załatwić w Biurach Obsługi Studenta, czyli mówiąc w skrócie BOS-ach.

A tych przypomnijmy – mamy na naszej uczelni cztery. Jeden działa na kampusie B przy Wojska Polskiego, pozostałe trzy znajdziecie na terenie kampusu A przy Podgórnej. Jakie sprawy studenci mogą tam załatwić? O tym mówi Katarzyna Litwin z Działu Spraw Studenckich UZ.

Czyli między innymi podbijanie legitymacji. Natomiast sprawy takie jak wnioski o stypendia, kwestie ubezpieczeń lub chęć założenia koła naukowego załatwicie w Dziale Spraw Studenckich. Co ważne – nowy semestr to też nowe wyzwania. Nie tylko pod względem nauki. Bo studenci, którzy aktywność mają we krwi mogą się wykazać choćby w Parlamencie Studenckim. Niebawem planowane są wybory.

A więcej o nowym semestrze i funkcjonowaniu naszej uczelni znajdziecie w programie “UZ nawigator”. Audycja w każdy wtorek o godzinie 15.20 – tylko w Radio Index.