Nowy rok, nowy ja? Może w siłowni UZ? [WIDEO]

To miejsce dla początkujących, jak i zaawansowanych, jeśli chodzi o dobór ćwiczeń i kilogramów. Mowa o siłowni Uniwersytetu Zielonogórskiego. W Szatni Akademików gościliśmy opiekunów miejsca przy ul. Podgórnej 50.

Jaku Orłowski, na co dzień zajmujący się podnoszeniem ciężarów jest jednym z tych, którzy pokierują poczynaniami początkujących.

Są osoby, które troszczą się, żeby nic się ćwiczącym nie stało. Poświęcają swój czas, żeby ćwiczyć regularnie i cieszyć się z tym sportem. Siłownia jest dla osób, początkujących, średnio- i zaawansowanych. W siłowni są maszyny oraz jak ja to mówię: strefa wolnych ciężarów, gdzie jest sztanga, obciążenia i można to wszystko dostosować. Jesteśmy dostępni od poniedziałku do niedzieli od 17:00 do 21:00. Zapraszamy.