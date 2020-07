To była bardzo ważna uroczystość dla społeczności akademickiej. Prof. Wojciech Strzyżewski otrzymał oficjalną nominację na stanowisko rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego. Przed jakimi zadaniami i wyzwaniami stoi teraz przedstawiciel najwyższej władzy na uczelni?

Nowy rok akademicki będzie szczególny. Zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym, UZ będzie oceniany pod kątem dyscyplin naukowych, tak jak wszystkie uczelnie w kraju.

Przede wszystkim nasze oczy skierowane są właśnie na to, aby ocena dyscyplin przebiegła jak najlepiej. Nie znamy jeszcze dokładnie warunków, w jaki sposób to się stanie – to jest zupełnie nowa procedura. Wydaje mi się, że to jest najważniejszy aspekt, który będzie interesował społeczność akademicką.