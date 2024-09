Kilka dni zostało do rozpoczęcia nowego roku akademickiego. Uczelnia ustawia się w blokach startowych. Dziś powołania otrzymali dziekani i dyrektorzy instytutów.

Dziekanów będzie mniej niż dotychczas, ponieważ Uniwersytet Zielonogórski zredukował liczbę wydziałów. Wyjaśnia prof. Wojciech Strzyżewski, rektor uczelni.

Z dwunastu wydziałów robimy siedem. Dlaczego? Są to tak zwane wydziały dziedzinowe, czyli nazwy wydziałów odpowiadają dziedzinom nauk, w zakresie których kształcą. Przypomnę, że zgodnie ze statutem Uniwersytetu Zielonogórskiego, głównym zadaniem wydziałów jest kształcenie. Badania naukowe prowadzą instytuty. W związku z mniejszą liczbą wydziałów, część osób pełniących dotychczas funkcję, nie będzie już dziekanami. Wśród siedmiu dziekanów, mniej więcej połowa to są nowe osoby.

W gronie nowych dziekanów znalazła się m.in. prof. Beata Machnicka, która objęła funkcję na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

Wyzwań jest dużo. Przede wszystkim jest to dla mnie nowa rola, jako dziekana. To jest też nowy wydział, który powstał w wyniku połączenia Wydziału Fizyki i Astronomii, Wydziału Matematyki i Ekonometrii, oraz Wydziału Nauk Biologicznych. Tu studenci będą kształceni na łącznie trzynastu kierunkach. Jest więc to duża różnorodność. Od 1 października zabieramy się do pracy.