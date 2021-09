Zielonogórska pedagogika zaprasza na nową specjalizację. A dokładniej na animację kultury i twórczej aktywności w sieci. Będą to studia trzyletnie pierwszego stopnia. Skierowane są one do tych osób, którym marzy się praca kulturze metodą projektów.

Ogromny nacisk kładziony jest więc na wykorzystanie narzędzi cyfrowych, nowych mediów oraz technologii informacyjnych. Mówi dr Małgorzata Olejarz.

Uważam, że nowocześnie wykształcony animator kultury powinien potrafić przygotować ofertę kulturalną, także online. Nastąpił dynamiczny rozwój e-kultury. Dodatkowym impulesem była zdecydowanie pandemia.

W połowie lat 90’ doszło do przeformułowania programu i pojawiła się nazwa „animacja kultury”. Wśród absolwentów animacji kultury są między innymi dziennikarze, urzędnicy oraz menadżerowie. Jakie jeszcze kwalifikacje mogą zdobyć na zielonogórskiej uczelni? Mówi prof. Krzysztof Wąż.

Jest konstruowany program, żeby absolwenci tego kierunku mieli także pełne kwalifikacje pedagogiczne. Będą mogli więc pracować z dziećmi, będą do tego przygotowani.

Tajniki pedagogiki mogliśmy poznać dzięki specjalnym winobraniowym spotkaniom z Uniwersytetem Zielonogórskim.