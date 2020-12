8 stycznia odbędzie się jubileuszowa, 10. Noc Biologów na Uniwersytecie Zielonogórskim. To będzie wyjątkowa edycja nie tylko ze względu na jubileusz, ale również na fakt, że wszystkie wykłady, warsztaty i pokazy odbędą się online.

Noc Biologów organizowana jest od 2012 roku. Od pierwszej edycji uczestniczy w niej Uniwersytet Zielonogórski. Mówi Ewa Sapeńko, rzecznik prasowy uczelni.

Przeprowadzone zdalnie pokazy, warsztaty nie będą mniej atrakcyjne, a będą równie interesujące dla zainteresowanych, których przy imprezie online możemy pomieścić bardzo wielu, właściwie bez ograniczeń.

Wyjątkiem jest warsztat „Rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych”, gdzie przyjmowane są zapisy po 10 osób w trzech turach.

Wydział Nauk Biologicznych uczestniczy w Nocy Biologów od samego początku. Zapraszam 8 stycznia od 16:00. Noc Biologów zakończy się wprawdzie wcześniej, bo o 20:00, ale te kilka godzin będzie można spędzić naprawdę atrakcyjnie.

Pogram poniżej:

Film

Radon – zabija i leczy – bez rezerwacji miejsc

Prowadzą: dr Agnieszka Mirończyk, dr Iwona Sergiel

16:00-19:00

Radon jest naturalnie występującym, promieniotwórczym gazem szlachetnym, który powstaje w wyniku przemiany promieniotwórczej radu. Wiedza na temat radonu i jego wpływie na nasze zdrowie jest bardzo ważna, a monitoring radonu w pomieszczeniach codziennego użytku staje się coraz bardziej powszechny. Podczas prezentacji postaramy się odpowiedzieć na następujące pytania: Jak radon wpływa na nasze zdrowie? Jak dostaje się do pomieszczeń? Jak zmierzyć stężenie radonu?

WIEK – od 12 lat

MIEJSCA – bez ograniczeń

Pokazy on-line

Tajemnice żab – bez rezerwacji miejsc

Prowadzi: mgr Michał Szkudlarek

16:00-16:45

17:00-17:45

Żaby, a ogólniej płazy bezogonowe, kryją wiele tajemnic. Wszyscy wiemy, że ropuchy są trujące, ale płazy te mogą także stanowić źródło leków dla człowieka za sprawą symbiotycznych mikroorganizmów żyjących na ich skórze. Sądzi się, że mikroorganizmy takie mogą syntezować bakteriobójcze, antygrzybiczne i antywirusowe związki chemiczne. Autor opowie też o wielu innych ciekawostkach – o żabach szybujących, krzyczących, biegających, wpinających się po szkle, kopiących, znoszących przymrozki, mających pazury, „włosy”, przezroczystą skórę, trujący skrzek czy magazyn wody pod skórą. Uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się jaka jest najrzadsza, a jaka największa żaba; która żaba opiekuje się potomstwem, a która zapada w letarg w zastygłym kokonie i skąd nazwę swoją wziął gardłoród i grzbietoród.

WIEK – od 12 lat

MIEJSCA – bez ograniczeń

Warsztaty on line

Rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych – obowiązuje REZERWACJA miejsc

Prowadzi: dr hab. Grzegorz Iszkuło

16:00-16:45

17:00-17:45

18:00-18:45

Celem projektu jest rozpoznawanie drzew i krzewów iglastych oraz nauczenie tej umiejętności.

Każdy uczestnik powinien zrobić zdjęcia drzew i krzewów iglastych. Wskazane jest zrobienie zdjęć dobrej rozdzielczości z dobrze widocznymi igłami, łuskami i jeśli są szyszkami. Wskazane jest zrobienie zdjęcie pokroju drzewa. Najlepiej jeśli zdjęcia będą w postaci prezentacji (np.: PowerPoint). Każdy uczestnik zaprezentuje swoje iglaki i wspólnie je rozpoznamy. Po zajęciach każdy uczestnik będzie potrafił odróżnić drzewa i krzewy, które rosną w jego ogrodzie lub pobliskim parku.

WIEK od lat 10

MIEJSCA – 10 os. / 1 warsztat

Głęboki oddech – bez rezerwacji miejsc

Prowadzi: dr Mateusz Ciepliński

17:00-17:55

18:00-18:55

CEL: Zapoznanie z anatomią i fizjologią układu oddechowego; wpływ mikroorganizmów patogennych na układ oddechowy człowieka.

PRZEBIEG:

Omówienie podstaw anatomii układu oddechowego. Fizjologia oddechu – ćwiczenia pomagające prawidłowo oddychać i kontrolować oddech. Wpływ mikroorganizmów patogennych na układ oddechowy.

WIEK – od 12 lat

MIEJSCA – bez ograniczeń

Mój sąsiad nietoperz – bez rezerwacji miejsc

Prowadzą: Anna Bator, Jan Cichocki

18:00-18:55

19:00-19:55

Nietoperze to nasi cisi, nocni sprzymierzeńcy w walce z owadami. Mieszkają w naszych domach, polują na naszych podwórkach, a mimo to, tak niewiele wiemy o ich życiu. Wiele osób boi się nietoperzy, ale ilu z nas widziało je z bliska i miało okazję nawiązać z nimi bezpośredni kontakt? Może czas to wreszcie zmienić?

Prezentacja multimedialna połączona z dyskusją o sposobach ochrony oraz radzenia sobie z sytuacjami, gdy nietoperze pojawiają się w naszych mieszkaniach, jako nieproszeni goście.

WIEK – b/o

MIEJSCA – bez ograniczeń

Wykłady on line

Ciemna strona światła – jak i dlaczego zanieczyszczenie światłem wpływa na rośliny – bez rezerwacji miejsc

Prowadzi: dr Dmytro Iakushenko

15:00-15:45

17:00-17:45

Masowe zanieczyszczenie środowiska dodatkowym światłem sztucznego pochodzenia jest problemem, który ludzkość dopiero niedawno sobie uświadomiła. Dodatkowe porcje światła, pojawiające się o niewłaściwej porze, nie tylko zaburzają rytmy funkcjonowania człowieka i zwierząt, ale też wpływają na rośliny. Te mniej oczywiste, ale dalekosiężne skutki zanieczyszczenia światłem będą przedmiotem omówienia podczas wykładu.

WIEK – od 12 lat

MIEJSCA – bez ograniczeń

T jak Tytus. Opowieść o Królu Tatr – bez rezerwacji miejsc

Prowadzą: dr Marcin Warchałowski, dr Jan Cichocki

16:00-16:55

17:00-17:55

Dr Tytus Chałubiński był najwybitniejszym polskim przyrodnikiem końca XIX wieku. Jego zbiory botaniczne i geologiczne stanowią wielką wartość naukową i były podwaliną Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem. W pamięci ludzi pozostał Chałubiński również dlatego, że był cenionym lekarzem, który zwalczył na Podhalu epidemię cholery. Warto o tym wiedzieć, gdy podziwiamy panoramę Tatr z przełęczy o nazwie Wrota Chałubińskiego.

WIEK – b/o

MIEJSCA – bez ograniczeń

Życie rodzinne borsuków – bez rezerwacji miejsc

Prowadzą: mgr Krzysztof Nowakowski, dr Agnieszka Ważna

16:00-16:55

17:00-17:55

Borsuki cenią sobie życie rodzinne. Obydwoje rodzice troskliwie opiekują się młodymi, spędzając z nimi wiele czasu na zabawach przy norze i pielęgnacji. Para rodzinna pozostaje razem nawet po odchowaniu młodych. Ich siedziba to rozległa, zasiedlana kolejno przez wiele pokoleń nora. Stanowi bardzo istotny czynnik gwarantujący zachowanie bioróżnorodności w lasach jako siedziba dla wielu innych gatunków zwierząt.

WIEK – b/o

MIEJSCA – bez ograniczeń

Bakterie w służbie człowieka – zastosowania w farmacji i medycynie – bez rezerwacji miejsc

Prowadzi: dr Anna Timoszyk

16:00-16:55

18:00-18:55

Celem projektu jest zapoznanie uczestników z różnymi możliwościami wykorzystania bakterii w celach służących człowiekowi, głównie związanymi z zastosowaniem ich w farmacji i medycynie. Podczas wykładu będziemy starali się odpowiedzieć na następujące pytania:

-Dlaczego istnienie bakterii jest ważne dla człowieka?

-Do czego człowiek jest w stanie „zmusić” bakterie?

-Czy istnieją granice wykorzystania bakterii w farmacji i medycynie?

WIEK – 14+

MIEJSCA – bez ograniczeń

Zdrowie zaczyna się w brzuchu – bez rezerwacji miejsc

Prowadzi: dr Sylwia Andrzejczak-Grządko

17:00-17:45

18:00-18:45

W czasie wykładu zostanie przedstawiony, zarówno pod względem struktury, jak i funkcji, mikrobiom człowieka. Prezentacja skupiać się będzie na mikroorganizmach jelitowych, zarówno probiotycznych – sprzyjających zdrowiu, jak i oportunistycznych, stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Omówione zostaną główne funkcje mikroflory. Szczególna uwaga zostanie poświęcona roli bakterii jelitowych w immunomodulacji – budowaniu i pobudzaniu układu odpornościowego oraz wpływie na oś jelito-mózg. Ponadto podkreślony zostanie wpływ diety oraz stylu życia na skład mikroflory jelitowej.

WIEK – od 12 lat

MIEJSCA – bez ograniczeń