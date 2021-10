Dobiega końca pierwszy tydzień nauki w nowym roku akademickim na Uniwersytecie Zielonogórskim. Studenci mają pierwsze zajęcia, niektórzy też przyzwyczajają się do nowego życia, także w akademikach.

Akademiki są otwarte dla studentów. Władze uczelni zgodziły się, aby w pokojach mogły mieszkać dwie osoby. Wspominała o tym w kolejnej audycji 20 lat Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Barbara Literska, prorektor ds. studenckich.

Parlament studencki podjął bardzo ciekawą inicjatywę, na którą odpowiedział pan rektor. Chodziło o to, że za zgodą osoby, która już dostała kwaterunek, za odpowiednim oświadczeniem, można dokwaterować do tej osoby drugiego studentka. W ten sposób miejsce znalazło dodatkowe 60 osób. Opłata za akademik też jest wtedy mniejsza.

Niebawem miejsc w akademikach będzie jeszcze więcej, gdy zakończy się remont akademika „Rzepicha”.

To naprawdę będzie perełka. W planach on ma być otwarty z początkiem roku 2022. Nie będzie części wspólnych – łazienek, kuchni. To będą osobne moduły z aneksami itd.