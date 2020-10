Zobacz info

◥ MACHINE OF DEATH Presents ◤ ________________________________________ ⚫ Special squad 100% vinyls DRUM AND BASS sessions! DJ - 🟡 GRUESOME [ 175 BPM - Drum and Bass / LET IT ROLL POLSKA ] 🎵. https://www.mixcloud.com/djgruesome fb. https://www.facebook.com/GruesomeMusic 🟡 MAD NOIZZE [ Dirty Plates / Wrocławski Drum and Bass / The Visions ] 🎵. https://soundcloud.com/madnoizze fb. https://www.facebook.com/madnoizze 🟡 SZU [ Dirty Plates / Wrocławski Drum and Bass ] 🎵. https://www.mixcloud.com/djszu/...