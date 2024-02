Naukowcy Uniwersytetu Zielonogórskiego odebrali odznaczenia państwowe i resortowe. W auli rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego wręczono wczoraj Medale za Długoletnią Służbę oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej. Te pierwsze przyznaje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Złotym medalem został nagrodzony prof. Piotr Gawłowicz. Jaki powinien być dobry nauczyciel?

Złote medale otrzymało sześć osób, siedem nagrodzono srebrnymi medalami i jedną osobę brązowym. Ponadto postanowieniem ministra edukacji Medalem Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni uhonorowano trzynastu pracowników Uniwersytetu Zielonogórskich. W tym gronie była Agnieszka Grad-Rybińska ze studium wychowania fizycznego i sportu.

Nagroda bardzo cenna, ze względu na to, że honoruje naszą pracę. Czyli to, co robimy przez ostatnie lata, jak się staramy i ile wysiłku wkładamy. To zawsze motywuje do dalszej pracy.