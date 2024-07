Na mocy zarządzenia rektora, na Uniwersytecie Zielonogórskim powstała procedura przeprowadzania wniosku o traktowanie zgodnie z deklarowaną tożsamością płciową. To znaczy, że od nowego roku akademickiego, w wewnętrznym obiegu dokumentów uczelni będzie nakładka dla tych, którzy nie posługują się swoimi danymi metrykalnymi.

– Staraliśmy się o to, żeby ta procedura była bezpieczna i nienadużywana – mówi pełnomocniczka ds. równego traktowania na Uniwersytecie Zielonogórskim, prof. Magdalena Steciąg.

Jeśli ktoś składa wniosek o posługiwanie się deklarowaną tożsamością, to musi udowodnić, że ta deklarowana tożsamość jest jego nową tożsamością. W tym sensie, że przechodzi proces tranzycji, że ma zaświadczenie lekarskie, które poświadcza to, że w takim procesie się znajduje. Następnie specjalna komisja taki wniosek rozpatruje i jest on kierowany do prorektora ds. studenckich.

Jak prorektor pozytywnie rozpatrzy wniosek, to wtedy Biura Obsługi Studenta będą mogły zastosować nakładkę z nowymi danymi. To sposób na to, żeby chociaż na uczelni, ułatwić funkcjonowanie osobom w trakcie tranzycji.

Proces zmiany imienia i nazwiska w Polsce, zgodnie z polskim prawem, to jest właściwie gehenna. To jest droga usłana cierniami, zakończona w sądzie, gdzie trzeba z własnymi rodzicami sądzić się o uznanie tej nowej – właściwej z punktu widzenia osoby wnioskującej – tożsamości płciowej.

– Zadajemy sobie pytanie – jak młodzi ludzie chcą się czuć w murach uczelni? Chcą przede wszystkim móc się skupić na nauce – dodaje Steciąg.

Teraz za każdym razem, trzeba podchodzić np. do wykładowcy przed wykładem, przed rozpoczęciem nowego kursu, i tłumaczyć, że „jestem teraz w procesie tranzycji i moja preferowana forma to nie żeńska, tylko męska”, to jest to okupione dużym wysiłkiem i stresem. Więc jeśli możemy zastosować takie udogodnienie, to dlaczego tego nie zrobić?

Wnioski o traktowanie zgodnie z deklarowaną tożsamością płciową należy składać w sekretariacie Centrum Równości, Dostępności i Wsparcia na Campusie A.