Dokładnie w piątek, 31 stycznia rozpocznie się zimowa sesja egzaminacyjna na Uniwersytecie Zielonogórskim. Wykładowcy będą oceniać studentów, ale studenci też będą mogli ocenić prowadzących zajęciach w ramach akcji ewaluacyjnej „Oceń Belfra”.

Studenci już mogą anonimowo wypowiedzieć się na temat swoich profesorów w ramach ankiet w systemie StudNet. O szczegółach mówi Julia Kolendowicz, przewodnicząca Parlamentu Studenckiego.

To jest też taka dobra przestrzeń dla studentów, żeby powiedzieć anonimowo, jak dany profesor sprawdził się na zajęciach? Co zdało egzamin, a co nie? Zachęcamy studentów do wypełniania ankiet, bo czekają na nich nagrody, a najlepszy wydział dostanie dzień rektorski.