Dziś (28 września) na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpoczęła się trzecia rekrutacja na studia. To przede wszystkim szansa dla tych, którzy zdawali poprawkową maturę we wrześniu.

Do niedzieli, 4 października kandydaci mogą się rejestrować na stronie uczelni, natomiast od 7 do 12 października będą mieli czas na złożenie dokumentów. Trzeci nabór jest prowadzony na pięćdziesięciu kierunkach, m.in. architekturze, elektrotechnice, pedagogice, socjologii i fizyce. Lista osób przyjętych na studia będzie ogłoszona w terminie do 15 października.

Poza tym wciąż trwa rekrutacja na studia magisterskie oraz studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia. W tym przypadku również termin elektronicznej rejestracji mija w niedzielę. Szczegóły znajdują się na stronie uczelni.