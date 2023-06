Czerwona wstęga oficjalnie przecięta! Na Uniwersytecie Zielonogórskim otwarto dziś nowe Laboratorium Analityki.

To kolejny element współpracy naszej uczelni ze spółką KGHM Polska Miedź. Wcześniej polegała ona m. in. na realizacji wspólnych projektów oraz ekspertyz przygotowywanych przez pracowników naszej uczelni. Dziś laboratorium zostało wyposażone w nowoczesny sprzęt. – To może tylko cieszyć – powiedział profesor Wojciech Strzyżewski, rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Myślę, że otwarcie takiego laboratorium świadczy o tym, że współpraca jest zacieśniana. Parę lat temu kiedy Centrum Analityki KGHM otwierał, również podjęliśmy współpracę. To kolejny, wyższy etap współpracy dla studentów i pracowników naukowych.

Spółka KGHM współpracuje z Uniwersytetem Zielonogórskim od lat. Prezes zarządu KGHM Polska Miedź Tomasz Zdzikot opowiada nam, w co dokładnie zostało wyposażone laboratorium, i co w jego ramach będzie realizowane.

Pierwsza pracownia wyposażona w ramach tego pięknego kompleksu, który powstał w Zielonej Górze, w najnowocześniejszy sprzęt, pozwoli na prowadzenie prac związanych z analizą wielkich zbiorów danych, cyfrowym modelowaniem, sztuczną inteligencją.

Nowoczesne laboratorium cieszy także pracowników naszej uczelni. Mówi profesor Justyna Patalas-Maliszewska, dyrektor instytutu Inżynierii Mechanicznej.

Dzięki wsparciu KGHM uzyskaliśmy dofinansowanie a zatem możliwości przetwarzania informacji i wiedzy, którejś z maszyn urządzeń na zaawansowane modele. Wówczas możemy podejmować decyzje zanim faktycznie poniesiemy inwestycje wdrażając je w praktyce.

Pracownicy naszej uczelni mają także nadzieję, że laboratorium będzie realizowało również nowatorskie zadania związane chociażby ze sztuczną inteligencją.