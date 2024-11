Hipercholesterolemią nazywamy zwiększone stężenie cholesterolu we krwi. Następstwa mogą być bardzo groźne dla naszego zdrowia i życia, a obciążenie genetyczne i ryzyko choroby można zbadać już u młodych ludzi i wdrożyć leczenie.

Badanie cholesterolu pod kątem hipercholesterolemii odbywa się w tym tygodniu na Uniwersytecie Zielonogórskim. Prowadzi je Studenckie Koło Naukowe Kardiologii Interwencyjnej. O chorobie mówi Błażej Makowski.

Problem jest taki, że 26 proc. osób z tą chorobą do 39. roku życia dozna zdarzenia sercowo-naczyniowego, czyli co czwarta osoba do “czterdziestki” będzie miała zawał serca lub udar mózgu. My, włączając leczenie, możemy zredukować to ryzyko poniżej 1 proc. W Polsce jest ok. 200 tys. osób z tą chorobą, a wie o niej mniej niż 1 procent.