Koniec brodzenia w błocie w deszczowe dni! Uniwersytet Zielonogórski doczeka się już niebawem parkingu z prawdziwego zdarzenia przy ul. Prof. Szafrana.

Dotychczas pracownicy i studenci Kampusu A parkowali w miejscu, które służyło za parking, choć nawierzchnia niewiele miała z tym wspólnego. Plac do połowy grudnia stanie się parkingiem na ponad setkę aut. Jak ważna to inwestycja dla uczelni? O tym Ewa Sapeńko, rzecznik prasowy Uniwersytetu Zielonogórskiego.

To jest miejsce, gdzie studiuje kilka tysięcy studentów. Dotychczas trudno było mówić, że to jest parking. To było miejsce na parking, piaszczyste, które po opadach deszczu zamieniało się w błoto. Teraz te 130 miejsc parkingowych, dodatkowo na Kampusie A, będzie doskonałym rozwiązaniem dla studentów i pracowników. Oni najbardziej narzekali na brak miejsc parkingowych.