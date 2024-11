Generalnie jest to sprzęt do tak zwanych testów nieniszczących. Jest to sprzęt, który używamy na co dzień u nas w firmie, no i który oczywiście ma za zadanie sprawdzić, że rzeczy, które wyjeżdżają od nas z firmy są dobrej, żeby nie powiedzieć najwyższej jakości, ponieważ produkujemy fundamenty morskich wież wiatrowych i ten biznes morski jest szczególnie trudny ze względu oczywiście na warunki atmosferyczne, więc to, co od nas wyjeżdża musi być, tak jak wspomniałem, najwyższej jakości