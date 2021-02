Żużel, to jedna z najchętniej oglądanych dyscyplin w naszym kraju. W Zielonej Górze, jeśli żużel, to Falubaz. Tłumy kibiców przychodzą na stadion, aby podziwiać swoich ulubieńców. Jaką drogę należy przebyć, aby zostać żużlowcem? Między innymi niezbędna jest licencja żużlowa. W audycji przygotowanej przez studentów dziennikarstwa sprawdziliśmy jak ta droga wygląda. Swoje początki wspominają: Andrzej Huszcza, Piotr Protasiewicz oraz Jakub Osyczka.

Polska nie jest jedynym krajem, w którym jest możliwość zdania egzaminu żużlowego. O tym jak za granicą zaczynał swoją przygodę ze speedway’em opowiada Duńczyk, Michael Jepsen Jensen.

Czas przygotowań, aby zostać żużlowcem nie jest ściśle określony. Trener Falubazu Zielona Góra Piotr Żyto przedstawił czynniki, które mają wpływ na okres przygotowania młodego adepta do jazdy na żużlu.

Nie da się ukryć, że jazda na torze jest bardzo widowiskowa dla publiczności, lecz aby wyjechać na tor w roli zawodnika należy zdać egzamin na licencję żużlową. Sport żużlowy dostarcza niesamowitą dawkę adrenaliny, ale także jest kopalnią, z której wydobyć można przede wszystkim cechy charakteru niezbędne do funkcjonowania

w życiu społecznym. To marzenie wielu młodych chłopaków, którzy są w stanie je spełnić, dzięki wytrwałości w dążeniu do postawionego sobie celu.