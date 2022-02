Na przestrzeni dziejów naszego kraju miało miejsce wiele istotnych wydarzeń, które miały wpływ na społeczeństwo. Sprawiły one, że inaczej spoglądamy dziś na świat i wyrażamy takie, a nie inne opinie. Zapytaliśmy zielonogórzan, jakie ich zdaniem były najistotniejsze wydarzenia w Polsce po roku 1989

Prym wiodły więc: Wejście Polski do Unii Europejskiej, katastrofa smoleńska, koronawirus , przystąpienie Polski do NATO czy śmierć papieża Jana Pawła II. Z czego może wynikać, że odpowiedzi te są tak popularne? Posłuchajmy, co na ten temat ma do powiedzenia doktor habilitowana Beata Trzop, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Codziennie jesteśmy świadkami, jak wydarzenia z przeszłości wpływają na nas samych. Zgubionych raz kluczy pilnujemy ze zdwojoną uwagą i nie kupujemy kawy w automacie, który przywłaszczył sobie nasz w pocie czoła zarobiony bilon. Jednak jak to się ma w przypadku bardziej wielkoskalowych wydarzeń, jak chociażby te, które wskazali nasi respondenci? W trakcie naszej rozmowy, profesor Beata Trzop zaznaczyła, że skutki tych wydarzeń są długofalowe.

Strajk kobiet, afera Amber Gold, pojawienie się internetu… One także wpłynęły w pewien sposób na codzienność wielu polaków, chociaż w odpowiedziach ankietowanych pojawiały się dość rzadko. Czy to oznacza, że były jednak mniej istotne? Odpowiedzi na to pytanie udzieliła nam również profesor UZ Beata Trzop.

Dla każdego miara ważności danej sytuacji jest wyjątkowa. Niektóre wydarzenia dotyczą nas personalnie a niektóre jako ogółu społeczeństwa. Dzięki temu, rozmawiając z zielonogórzanami uzyskaliśmy również odpowiedzi mniej oczywiste. Pozostając jednak przy odpowiedziach, które przewijały się wśród respondentów najczęściej, zapytaliśmy dr Krystiana Saję z Uniwersytetu Zielonogórskiego jako historyka z zamiłowania jakie wydarzenia ostatnich 33 lat były najważniejsze.

W historii Polski miało miejsce wiele wydarzeń, które moglibyśmy zaliczyć do kategorii tych najważniejszych, dlatego pytaliśmy o wydarzenia z okresu po zmianach ustrojowych w naszym kraju. Lecz pojawia się pytanie, jak odpowiedzi będą brzmiały za następne 33 lata. Oczywiście ciężko przewidzieć przyszłość, lecz czy to co na dzień dzisiejszy nasi rodacy wybrali za najważniejsze, w przyszłości również takie będzie? O to jak na kartach historii zapisały się wydarzenia o których dzisiaj wspominamy, również zapytaliśmy doktora Saję.

Nikogo chyba nie dziwi, że najbardziej pasuje nam to, gdzie mamy najwięcej korzyści, a przecież tych po wejściu mamy od groma, co widać na każdym kroku. Pan Krystian sugeruje również, że uważamy za istotne sytuacje, które dzielą nas jako społeczeństwo. Zabawnym paradoksem jest, że w tej kwestii w większości się ze sobą zgadzamy. Na koniec chcielibyśmy tylko dodać, żebyśmy my, Polacy, Zielonogórzanie zawsze byli ze sobą zgodni i nie dali się więcej podzielić. Audycja została zrealizowana w ramach przedmiotu “Podstawy Warsztatu Dziennikarskiego” na Uniwersytecie Zielonogórskim