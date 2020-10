Znacznie więcej osób przed ekranami urządzeń elektronicznych i przed radioodbiornikami niż w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego – tak wyglądała 20. inauguracja roku akademickiego na naszej uczelni. Insygnia władzy rektorskiej odebrał z rąk poprzednika – prof. Tadeusza Kuczyńskiego nowy rektor, prof. Wojciech Strzyżewski.

W wystąpieniu podkreślał, że od przeszło pół roku niemal wszystko dzieje się zdalnie. Tak odbywają się zajęcia, tak odbyły się wybory władz uczelni, a teraz dla wielu osób tak też wyglądała inauguracja. To z ekranu do nielicznie zebranych w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przemówił minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz lokalne władze.

Elżbieta Polak, marszałek województwa dziękowała za ostatnie 8 lat ustępującemu rektorowi. W przemówieniu, które zaprezentowano podczas inauguracji powiedziała, że z prof. Tadeuszem Kuczyńskim może pochwalić się wspólnymi dziećmi.

To na pewno prawo, medycyna, Szpital Uniwersytecki, parki naukowo-technologicznych, Centrum Badań Kosmicznych, dlatego dzisiaj panu satysfakcji z dobrze wypełnionej misji i dużo zdrowia! Proszę przyjąć również moje otwarte zaproszenie do naszego domu – regionu lubuskiego.

Życzenia władzom i studentom składał także prezydent Janusz Kubicki. Włodarz Zielonej Góry przyznał, że mimo, iż uczelnianie życie będzie toczyć się głównie w sieci, to jednak wyraził nadzieję, że kontakty międzyludzkie również nie zostaną zaniechane.

Po raz pierwszy nie mam okazji bezpośrednio skierować do was swoich słów. Robię to przez przekaz medialny. Cóż, czasy się zmieniły. Żyjemy inaczej, ale nie znaczy to, że ten czas będzie inny. Życzę wszystkim studentom na nowej drodze, bo część z was rozpoczyna tę drogę, wszystkiego najlepszego, a pracownikom dużo wytrwałości w tym kontakcie elektronicznym, bo tego mamy coraz więcej. Nie zapominajcie jednak o tym, że ten kontakt bezpośredni jest bardzo pożądany przez wszystkich.