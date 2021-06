Uniwersytet Zielonogórski obchodzi w tym roku 20-lecie istnienia. Świętują jednak nie tylko władze uczelni i jej studenci, ale także samorządowcy, którzy nie wyobrażają już sobie naszego miasta i regionu bez UZ.

Według marszałek Elżbiety Anny Polak do sukcesu Uniwersytetu Zielonogórskiego przyczyniło się między innymi wejście Polski do Unii Europejskiej. Płynące stamtąd środki pozwoliły na finansowe wsparcie uczelni, a co za tym idzie wpłynęły również na jej rozwój.

Przypomnijmy – obecnie tylko na studiach stacjonarnych działa ponad 60 kierunków. Równie długa jest lista absolwentów zielonogórskiej uczelni. Przez 20 lat jej funkcjonowania ukończyło ją ponad 80 tysięcy osób.