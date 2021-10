W drugiej lidze, ale centralnej i będącej pod skrzydłami Polskiego Związku Piłki Nożnej będą grać w nowym sezonie futsaliści AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Akademicy będą jednym z dwóch lubuskich zespołów w stawce. O szczegółach mówił w Szatni Akademików Marek Lemański, dyrektor biura klubu.

Druga liga centralna, gdzie będą brały udział zespoły z województwa: śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego. Każde województwo będzie reprezentowane przez dwa zespoły. Z Lubuskiego gramy my i Mundial Żary. Jedną z drużyn będzie np. Śląsk Wrocław, gdzie sekcja futsalu bardzo prężnie się rozwija.

AZS zagra więc w nowej lidze, ale pod wodzą starego trenera, który wraca po przerwie na futsalową ławkę.

Do zespołu wraca trener Maciej Górecki. Wszyscy mamy w pamięci występy zespołu pod wodzą tego trenera w I lidze. Myślę, że powrót tego trenera spowoduje to, że część zawodników, która grała w I lidze powróci do nas. Jeżeli wartość sportowa będzie taka, że będziemy mogli myśleć o awansie, to na pewno postaramy się to zrobić.

Największym sukcesem Macieja Góreckiego i drużyny futsalistów był awans do turnieju Final Four Pucharu Polski, gdzie w stawce znalazły się same zespoły z ekstraklasy.

II liga futsalu ma ruszyć na przełomie października i listopada. Czekamy na oficjalny terminarz.