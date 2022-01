Pierwszej porażki w rozgrywkach II ligi doznali w miniony weekend zawodnicy Eko-Polu AZS-u Uniwersytetu Zielonogórskiego. Akademicy przegrali we Wrocławiu z AZS-em AWF-em 1:3.

Jedynego gola w końcówce dla zielonogórzan zdobył Jacek Jurkowski. O postawie zespołu mówił w Szatni Akademików trener Maciej Górecki.

Styl porażki zdziwił mnie. To był nasz najsłabszy mecz w sezonie. To samo powiedzieliśmy sobie w szatni po meczu. Trzeba dalej walczyć, zostały nam trzy mecze. Tabela spłaszczyła się. Jeżeli będziemy tak dalej podchodzić do tematu, to może się okazać, że nie skończymy na pierwszym miejscu. Jeżeli się obudzimy i będziemy w każdym meczu robić swoje, zaangażujemy się w stu procentach w każdy trening i mecz, to będę spokojny.