Trwa rekrutacja na Uniwersytecie Zielonogórskim. Na początek kandydaci muszą się zarejestrować internetowo. Do wyboru jest ponad 70 kierunków na 12 wydziałach – zarówno w ramach studiów stacjonarnych, jak i zaocznych. Limit miejsc to tym razem 6813. I co ważne – studiować będzie można nie tylko na dobrze znanych już kierunkach, ale także na tak zwanych nowościach.

W roku akademickim 2024/2025 na UZ pojawi się chociażby logopedia z neurodydaktyką. Mówi prof. Anita Famuła – Jurczak z pracowni logopedii.

Zajmiemy się meta obrazowaniem mózgu. Nie tylko z myślą o dzieciach, ale także w kategorii osób dorosłych. Mamy w tym zakresie coraz większe zainteresowanie i zapotrzebowanie. U osób po udarach należy na nowo ukształtować mowę. Plastyczność jest tutaj niezwykle ważna.

Wśród 12 nowych kierunków pojawi się także analityka społeczna i konsulting cyfrowy. Ten kierunek będzie można studiować w Instytucie Socjologii UZ.

Analityka społeczna daje narzędzia i możliwość zdobycia kompetencji jutra. Analityczne, badawcze. Szansa na lepsze zrozumienie zmieniającego się świata.

Mówiła dr Justyna Nyćkowiak z Instytutu Socjologii. A co jeszcze z nowości? Informacje na temat wszystkich kierunków znajdziecie na stronie Uniwersytetu Zielonogórskiego.