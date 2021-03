Kamil Baleja na swoim radiowym koncie ma pracę w największym radiu w Polsce, prowadził także duże imprezy telewizyjne, a nawet miał okazje jeździć taksówką, jako prowadzący teleturniej. Obecnie w radiu, które gra największe przeboje ostatnich trzydziestu lat prowadzi poranne pasmo. Mimo sporej aktywności zawodowej znalazł w swoim napiętym kalendarzu czas na napisanie książki.

„Poza Anteną. Gdy Gaśnie Czerwona Lampka”, to opowieść nie tylko o pracy Kamila Balei w radiu i telewizji, znajdziemy w niej historię związane z tym, co dzieje się, kiedy gaśnie ta przysłowiowa czerwona lampka. Dowiemy się także z niej ile pracy trzeba włożyć, aby osiągnąć wymarzony cel. Jak mówi sam Kamil, chciał pozostawić po sobie coś, co po nim zostanie, bo efekty naszej pracy często są bardzo ulotne.

Nasza praca jest bardzo ulotna i to jest główny argument, żeby coś po nas pozostało. Wybudowałem pomnik trwalszy niż ze spiżu, cytując górnolotnie autora. Miałem takie poczucie w moim zawodowym życiu, że robie świetne rzeczy, one dzisiaj są, ale za 15 lat nikt nie będzie o nich pamiętał. Wyobrażałem sobie to tak, że kiedyś dzieci zapytają mnie: tatusiu, a co właściwie zrobiłeś w życiu, wtedy odpowiem: Córeczko zrobiłem audycje, program tutaj jest dźwięk itd. To wszystko jest nienamacalne. Budowniczy mostu może pochwalić się mówiąc: ja ten most zbudowałem, my radiowcy takie możliwości nie mamy. Rozmawiając też z ludźmi o pracy w mediach słyszałem, o wyidealizowanym obrazie naszej pracy. Książka to jest spojrzenie z dystansem na moje życie zawodowe i pokazanie, że wcale tak kolorowo nie jest Kamil Baleja

Książka zbiera bardzo dobre oceny, a najlepszym dowodem na to są opinie umieszczane na facebookowym profilu Kamila oraz w wiadomościach od czytelników. Spotykamy się z takimi głosami jak: „dzięki tej autobiografii uwierzyłem w siebie”, „ta książka mnie zmotywowała”, „znów wiem ile dla mnie znaczy moja praca” itp.

Jestem skromnym człowiekiem, chłopakiem z małego miasta, który zawsze miał marzenia, za którymi cały czas podąża, a one same się nie spełnią, trzeba mocno zakasać rękawy i wziąć się do roboty. Ta droga czasami jest prosta, a czasem kręta, stroma, wyboista. Nigdy nie dałbym sobie prawa pisząc te książkę, że będę mówił: Słuchajcie stworze dzieło, które będzie was motywować. Ludzie dostali pamiętnik, a po jego przeczytaniu mogą powiedzieć, że ten gość wcale nie miał łatwo. Kamil Baleja

Radiowa droga Kamila rozpoczęła się w naszej redakcji, w latach 2003-2005 prowadził w Akademickim Radiu Index m.in.: listę przebojów, audycje publicystyczne, społeczne oraz prowadził pasma DJskie. W swojej biografii wraca także do Indexowych i zielonogórskich wspomnień, do których wracał z przyjemnością.

Do historii z Radia Index bardzo łatwo się wracało. Dla mnie są to żywe wspomnienia i pisząc te książkę miałem taki plan, który zrealizowałem na mniej więcej 80%. Niektóre historie zostały pominięte. Pojawiły się rozdziały, które znalazły się spontanicznie, bo miałem pisać o czymś zupełnie innym. Historie są we mnie i nie było z tym żadnego problemu żeby do nich wrócić Kamil Baleja

Książka Kamila została wydana w ramach Self-publishingu, co oznacza, że autor jest wydawcą książki i nie związuje się z wydawnictwem komercyjnym, a nakład został pokryty z jego własnych środków. Po tak dobrze przyjętej autobiografii pozostaje czekać na kolejne autorskie dzieło. Więcej o książce „Poza Anteną…” na stronie internetowej: www.pozaantena.pl