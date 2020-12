Żywność o długim terminie ważności, środki do higieny i chemia gospodarcza to rzeczy niezbędne dla mieszkanek Domu Samotnej Matki i dzieci, które przebywają razem z nimi. Zbiórkę darów organizuje Naukowe Koło Pedagogiki Opiekuńczej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Kobiety, które trafiają do placówki, często nie mają niczego przy sobie. Dlatego nasza pomoc jest ważna – podkreśla Magdalena Andrejczyk, przewodnicząca koła naukowego.

Te osoby, które tam trafiają, zostają przyjęte tak, jak przyjdą. Najbardziej potrzebna jest żywność długoterminowa: kasze, mąki, konserwy, różne produkty puszkowane czy też cukry, ryże, dżemy, masła. Oczywiście żywność dla dzieci: kaszki, mleka, musy do jedzenia. Środki higieny osobistej – żele do mycia, szampony do włosów. I oczywiście chemia gospodarcza.