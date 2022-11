To już ostatni dzwonek, by wziąć udział w konkursie na kartkę bożonarodzeniową. To konkurs organizowany z myślą o dzieciach pracowników Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Należy wykonać pracę z motywem świątecznym, mile widziane też akcenty związane z uczelnią. Do konkursu przyjmowane będą tylko prace w formie elektronicznej. Mogą być wykonane dowolną techniką, ale muszą zostać zeskanowane lub sfotografowane i wysłane w formie elektronicznej na adres: bp@uz.zgora.pl. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych: 3-5 lat, 6-9 lat, 10-13 lat oraz 14-16 lat.

Praca – dokument, musi zostać podpisana imieniem i nazwiskiem autora oraz wiekiem. W treści maila należy podać imię i nazwisko oraz dokładne miejsce pracy (jednostki) rodzica/opiekuna dziecka, a także skanu podpisanego poniższego oświadczenia, które znajdziecie poniżej.

Dziś ostatni dzień na wysłanie prac. Wyniki konkursu poznamy 28 listopada.

Download (DOCX, 14KB)