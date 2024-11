Z perspektywy transgranicznej, krajowej i regionalnej eksperci analizowali dwadzieścia lat obecności Polski w Unii Europejskiej. Podczas konferencji w Zielonej Górze naukowcy oraz samorządowcy podjęli dyskusję na temat rozmaitych aspektów przynależności do wspólnoty.

– W tym czasie nasz kraj zrobił milowe kroki cywilizacyjne – podkreślał Marcin Jabłoński, marszałek województwa lubuskiego.

– Przyglądamy się również, jaką rolę w tej 20-letniej transformacji odegrał Uniwersytet Zielonogórski – dodaje prof. Wojciech Strzyżewski, rektor uczelni.

W trakcie debaty podjęto temat nie tylko korzyści gospodarczych i kulturowych płynących z członkostwa, ale także jego społecznych konsekwencji. Prof. Dorota Szaban omówiła zmiany społeczne, jakie zaszły w Polsce w związku z integracją europejską.

Warto jest analizować i monitorować te społeczne aspekty członkostwa w Unii. Szczególnie postawy wobec różnych, znaczących kwestii związanych z integracją. Po to, aby stawiać pytania na temat kierunków, w jakich powinna wspólnota podążać. Ważne są kwestie związane z zaufaniem do instytucji unijnych, bo to stanowi gwarant stabilności całej wspólnoty. Przez 20 lat to zaufanie wzrosło.