Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ doczekał się nowego laboratorium. Tym razem jest to sala tak zwanych rozproszonych systemów pomiarowych i bezprzewodowych sieci sensorów. Co za tym idzie – w laboratorium znalazł się wysokiej klasy sprzęt komputerowy oraz przyrządy pomiarowe.

Mają one służyć do realizacji polsko – niemieckiego przedsięwzięcia pod nazwą „Joint Lab IHP-UZ.” Mówi Krzysztof Piotrowski, pracownik Instytutu Badawczego IHP we Frankfurcie nad Odrą.

Obie nasze uczelnie będą tutaj dostarczać swoje zasoby – i te ludzkie i infrastrukturalne. Wspólne laboratorium nie będzie już wymagało mobilności studentów.

A co dokładnie będzie się w laboratorium działo? To tłumaczy prof. Ryszard Rybski z instytutu Metrologii, elektroniki i informatyki UZ.

Będą tu się odbywały nie tylko zajęcia dydaktyczne. Sala posłuży również do zajęć badawczych, prac magisterskich czy inżynierskich.

Laboratorium jest efektem zawartej w 2016 roku umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy Instytutem Leibniza dla Innowacyjnej Elektroniki z Frankfurtu nad Odrą z Uniwersytetem Zielonogórskim.