W lutym 2020 roku zostało opublikowane nagranie „Be a lady they said”, w którym Cynthia Nixon recytuje słowa poetki Camille Rainville o sprzecznych oczekiwaniach wobec kobiet. „Nie mów za głośno”, „Nie mów za dużo”, „Nie bądź taka władcza” to tylko kilka z wielu przykładów zdań, które słyszą kobiety na całym świecie, w tym także my i nasze gościnie.



Pomimo wielu działań ruchów feministycznych na co dzień dziewczynki, dziewczyny, kobiety spotykają się z przykrymi stereotypami. Dowiadujemy się, że nie jesteśmy zbyt inteligentne, aby pracować w danym zawodzie, że nie mamy tyle temperamentu, aby mówić o polityce, że jesteśmy zbyt łagodne, aby zajmować się poważnymi tematami, że mamy tylko ładnie wyglądać. Chcemy je przełamać i udowodnić, że kobiety mogą robić wszystko, co tylko zapragną.

Spotkałyśmy się z ośmioma wspaniałymi kobietami, które nie zgadzają się na takie traktowanie. Zajmują się sprawami kryminalnymi czy lotnictwem, są tatuatorkami, mają własne firmy, rozmawiają z politykami, podróżują w pojedynkę. Poznajcie kobiecy świat w ich wydaniu. Na początek zielonogórzanie powiedzieli nam, czy uważają, że istnieje podział na zawody typowo męskie i typowo damskie oraz o podanie odpowiednich przykładów.

W świecie mediów społecznościowych stereotypy i niemiłe komentarze są praktycznie normą. Zapytałyśmy, jak sobie z nimi radzą dwie wspaniałe kobiety, które na co dzień działają na Instagramie czy YouTubie. Z jakimi stereotypami mierzy się Karolina Anna, a jakie wiadomości otrzymuje Natalia z Dokąd Tym Razem?

Starałyśmy się podejść do tematu od każdej strony, sprawdzić jak kobieca rzeczywistość wygląda na każdej płaszczyźnie, do której uda nam się dotrzeć. Tak znalazłyśmy ginekolożkę Monikę Gmys i prowadzącą własną firmę Magdę Iron, które nie godzą się z określeniem – typowo męskie zawody.

Kiedyś docinki, głupie żarty z podtekstem, a także stereotypy zakamuflowane w dobre rady groziły nam tylko w pracy czy szkole. Obecnie naszą oazą spokoju może być, np. dom. Jednak kobiety żyjące w średniowieczu czy nawet renesansie nie miały tyle szczęścia. O zmianach w podejściu do kobiet opowiedzieli eksperci z Uniwersytetu Zielonogórskiego profesor Urszula Świderska-Włodarczyk, a kontekst socjologiczny przedstawił doktor Krzysztof Lisowski.

A co z kobietami, które postanowiły porzucić ciasne formy przypisywanych nam ról społecznych? Zamiast tego wybrały samorealizację w najlepszym możliwym wydaniu – swoim własnym. Przecierają własne szlaki i robią to, co kochają najbardziej. O trudnościach w codziennej pracy zapytałyśmy Panią Doktor Kaję Rostkowską-Biszczanik oraz tatuatrokę Martę Zagaja-Michalkiewicz.

Nasze wspaniałe bohaterki są idealnymi przykładami tego, że kobiety mogą wykonywać każdy zawód, jaki tylko chcą. Choć i w XXI wieku mamy ciągle doświadczenia związane ze stereotypizacją, seksizmem i innymi nieprzyjemnymi zachowaniami, chcemy naszą audycję zakończyć z humorem i przymrużeniem oka. Jesteśmy wielkimi fankami Mery Spolsky, więc razem z nią mówimy Wam wszystkim, że: “Każda dziewczyna ma wierzyć w siebie”. Audycja została zrealizowana w ramach zajęć “Podstawy Warsztatu Dziennikarskiego” na Uniwersytecie Zielonogórskim.