Studenci z Koła Naukowego „Kwadrat” przygotowali coś dla miłośników sztuki. 6 i 7 grudnia w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego UZ, przy ul. Wiśniowej 10, odbędzie się kiermasz świąteczny.

Będzie można zakupić tam unikatowe dzieła, wykonane przez studentów i absolwentów instytutu. O szczegółach opowiada Marta Dominiak, jedna z organizatorek kiermaszu.

Jest bardzo dużo do wyboru. Od ceramiki, przez biżuterię, do prac malarskich. Będą nie tylko prace świąteczne, bo każdy ze studentów wyraża się we własny sposób artystyczny.