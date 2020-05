Uniwersytet Gdański władze uczelni wybierał zdalnie, czy podobną drogą pójdzie nasza uczelnia? Wiele na to wskazuje. Na Uniwersytecie Zielonogórskim trwają przygotowania do tego typu wyborów.

Jak powiedziała nam Katarzyna Łasińska, kanclerz uczelni, na ostatnim, zdalnym posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego został przedłużony termin wyborów władz uczelni.

Mamy czas do końca czerwca. Teraz pracuje komisja wyborcza, która ustala harmonogram wyborów. Zgodnie z zaleceniem rektora, prof. Tadeusza Kuczyńskiego, będziemy chcieli przygotować się do tych wyborów do końca maja. Na pewno do końca czerwca uczelnia dokona wyboru rektora.