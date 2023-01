Czas na kolejną edycję wydarzenia pod hasłem “Noc Biologów”. Tradycyjnie już do ogólnopolskiego projektu przystąpił również Uniwersytet Zielonogórski. Warsztaty i wykłady już w najbliższy piątek, bo 13 stycznia. Pierwsze zajęcia w salach laboratoryjnych na naszej uczelni ruszą jednak nie w godzinach popołudniowych, a już o 11.

Jakiej tematyce będzie poświęcona tegoroczna edycja imprezy? To zdradziła nam prof. Beata Gabryś, dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UZ.

Na większość zajęć obowiązują zapisy. Dlatego kto pierwszy, ten lepszy. Jak podkreśla prof. Gabryś – spektrum propozycji jest bardzo szerokie, więc warto się pospieszyć. Nasuwa się jednak pytanie czy dla zielonogórskich naukowców przygotowanie takich warsztatów oraz zaspokojenie wiedzy dzieci i młodzieży jest łatwym zadaniem?

Przez to, że na co dzień pracujemy z młodzieżą, to mamy na bieżąco świadomość ich potrzeb i zainteresowań. Z młodszym gronem odbiorców także sobie radzimy. Większość z nas ma dzieci, wnuki, jesteśmy więc i tutaj na bieżąco.