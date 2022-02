Eko-Pol AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego przed ostatnią kolejką w II lidze futsalu stracił prowadzenie w tabeli. Zielonogórzanie spadli na drugie miejsce po tym, jak w niedzielę przegrali – dość niespodziewanie – w Żarach z Mundialem 4:7.

Teraz już losy awansu nie są tylko w rękach zielonogórzan. Na czele wysunął się Luxbor Pyskowice, który w ostatnim meczu podejmie MTS Knurów. AZS zagra ze Śląskiem Wrocław.

Zrobię wszystko, na ile to możliwe, żeby przygotować się jak najlepiej do meczu ze Śląskiem Wrocław i chociaż jeden mecz wygrać w tej rundzie. My nic od stycznia nie wygraliśmy, co jest dramatem. W pierwszej rundzie był komplet punktów, a teraz tylko jeden. Nie mamy wpływu na mecz Knurowa z Pyskowicami. Będziemy liczyć na dobry występ Knurowa, ale przede wszystkim patrzymy na siebie. My chcemy nasz mecz skończyć wygraną. Pamiętajmy, że to miał być sezon na przetarcie. Mi dał bardzo dużo do myślenia. Druga runda otworzyła oczy na wiele rzeczy. Mam pewne pomysły, żeby to funkcjonowało tak, jak powinno.